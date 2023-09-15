Лингард продолжает тренироваться с «Вест Хэмом». У игрока есть предложения из Саудовской Аравии и МЛС

Полузащитник Джесси Лингард продолжает тренироваться с «Вест Хэмом», сообщает 90min.

По сведениям источника, 30-летний англичанин поддерживает форму вместе с лондонской командой после ухода из «Ноттингем Форест». Сообщалось, что у игрока есть предложения из Турции, Саудовской Аравии, Катара и МЛС.

В сезоне-2022/23 Лингард выступал за «Ноттингем Форест», в составе которого забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах.