Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что Кристиан Ромеро на данный момент является лучшим защитником в мире.

«Я считаю Ромеро лучшим защитником мира на данный момент. Он сыграл с Эквадором (1:0) очень хорошо. Его присутствие в обороне — лучшее, что может со мной случиться. Он всегда заставляет меня идти вперед, потому что всегда хочет играть один на один с соперником. Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

25-летний Ромеро с 2021 года играет за «Тоттенхэм». На его счету 4 матча в этом сезоне АПЛ и 2 гола. Контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Со сборной Аргентины защитник выиграл чемпионат мира-2022. Всего за национальную команду Ромеро сыграл 23 матча и отличился двумя голами.