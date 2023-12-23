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Сегодня, 22:26

«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ливерпуль» — «Арсенал».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью в матче против «Арсенала» в 18-м туре АПЛ — 1:1.

Счет на 4-й минуте открыл защитник лондонцев Габриэл Магальяйнс, отличившийся после подачи со штрафного. На 29-й минуте «Ливерпуль» сравнял благодаря голу Мохамеда Салаха.

«Арсенал» (40 очков) сохранил лидерство в АПЛ. «Ливерпуль» (39) обошел «Астон Виллу» и поднялся на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре мерсисайдцы на выезде сыграют с «Бернли», встреча пройдет 26 декабря. «Арсенал» 28 декабря дома примет «Вест Хэм».

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
23 дек, 20:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:1
Арсенал

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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