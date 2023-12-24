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Судейство

Сегодня, 01:00

«Ливерпуль» — «Арсенал»: в ворота гостей не назначен пенальти. Потому что Эдегор поскользнулся?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент в штрафной с Эдегором.
Фото Скриншот трансляции
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На 20-й минуте матча 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» (1:1) в штрафной площади лондонцев произошел контакт мяча с левой рукой Мартина Эдегора. Судья Крис Кавана не отреагировал на это назначением 11-метрового удара, а видеоассистенты в действия рефери не вмешались.

Фото Скриншот трансляции

Если очень захотеть, судейскую бригаду в данном эпизоде можно поддержать. Сказать, что футболист «Арсенала» поскользнулся и потому вроде бы инстинктивно сделал движение рукой в направлении газона. А раз так, значит, можно сослаться на правило 12. В нем, в частности, говорится, что «нарушением является, если игрок... касается мяча рукой, которая делает его тело неестественно больше. Считается, что игрок неестественно увеличил размеры тела, если положение его руки не является следствием или не оправдано движением тела игрока в данной конкретной ситуации». Мол, нужно обратить внимание на последнее предложение. Так сейчас говорят противники назначения пенальти.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Но все же в данном моменте, на мой взгляд, Эдегора следовало наказать 11-метровым.

Подождем, что скажет руководитель английских судей Хоуард Уэбб. В конце сентября, когда разразился скандал из-за ошибочно отмененного гола «Ливерпуля», он быстро вышел на связь с этим клубом, признал неправильность вердикта арбитров и принес извинения. Пока никаких заявлений не последовало.

Юрген Клопп спорит с&nbsp;судьями после матча &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo; (1:1). Новый судейский скандал в АПЛ — в ворота «Арсенала» не поставили пенальти за очевидную игру рукой. Как это объяснят?

Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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