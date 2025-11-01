Видео
1 ноября, 20:10

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» сыграют в чемпионате Англии 1 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк, игрок «Ливерпуля».
Фото AFP

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» сыграют в 10-м туре чемпионата Англии в субботу, 1 ноября. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Астон Вилла» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Астон Вилла

После девяти туров премьер-лиги красные набрали 15 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице, команда из Бирмингема с 15 очками идет на восьмой строчке чемпионата.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
