«Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ

«Ливерпуль» с крупным счетом обыграл «Астон Виллу» в матче 4-го тура АПЛ — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

У «красных» отличились Доминик Собослаи на 3-й минуте и Мохамед Салах на 55-й. Еще один гол забил защитника «Виллы» Мэтти Кэш в свои ворота на 22-й минуте.

«Ливерпуль» набрал 10 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке (6 очков).

В другом матче «Кристал Пэлас» победил дома «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. За хозяев забили Одсонн Эдуар, оформивший дубль, и Эбере Эзе. У гостей отличилтсб Хван Хи Чхан и Матеус Кунья.

«Кристал Пэлас» с 7 очками располагается на 7-м месте, а «Вулверхэмптон» — на 15-м (3 очка).