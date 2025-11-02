Видео
2 ноября, 00:56

«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» и прервал неудачную серию

Павел Лопатко
Фото Reuters

«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:0.

На 45+1-й минуте забил нападающий Мохамед Салах, на 58-й минуте — полузащитник Райан Гравенберх.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений подряд в АПЛ. Он занимает второе место в турнирной таблице (18 очков после 10 матчей). «Астон Вилла» идет на 10-м месте (15 очков после 10 игр).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 10-й тур.
01 ноября, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Астон Вилла

2

  • Иньес Андреста

    Статью бы про возрождение Ливерпуля

    02.11.2025

  • adamantane'

    Ну, пора было уже. И сразу как высоко скакнули в таблице.

    02.11.2025

