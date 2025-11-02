«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» и прервал неудачную серию

«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:0.

На 45+1-й минуте забил нападающий Мохамед Салах, на 58-й минуте — полузащитник Райан Гравенберх.

«Ливерпуль» прервал серию из четырех поражений подряд в АПЛ. Он занимает второе место в турнирной таблице (18 очков после 10 матчей). «Астон Вилла» идет на 10-м месте (15 очков после 10 игр).