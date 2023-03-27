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Сегодня, 11:38

«Ливерпуль» близок к подписанию Гвардиолы летом

Виталий Косик
Корреспондент
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«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиолы, сообщает Football Insider.

По информации издания, у английского клуба есть хорошие шансы заключить сделку.

Ранее сам защитник заявлял о желании выступать за «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп просит у руководства инвестировать большие деньги на летнюю перестройку. Сообщается, что одной из главных целей немца является Гвардиол.

В услугах защитника также заинтересованы «Реал» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне 21-летний хорват сыграл за «Лейпциг» 32 матча и забил три гола. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
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