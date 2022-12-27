«Ливерпуль» близок к трансферу Гакпо из ПСВ за 45 миллиона евро

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«Ливерпуль» близок к трансферу нападающего ПСВ Коди Гакпо, утверждает The Athletic.
Сумма потенциальной сделки оценивается в 45 миллионов евро. Сам футболист готов подписать контракт на 5 лет.
Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за игрока является другой английский клуб — «Манчестер Юнайтед».
На ЧМ-2022 нидерландский форвард сыграл за свою национальную команду пять матчей и забил три мяча.
В текущем сезоне 23-летний нападающий провел за ПСВ 24 встречи во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач.