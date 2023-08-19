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Сегодня, 16:00

«Ливерпуль» — «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ (видео)

Матч 2-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут» начнется в 17.00 мск 19 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Мохамед Салах.
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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19 августа, в субботу, «Ливерпуль» дома сыграет с «Борнмутом» в матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча пройдет в городе Ливерпуль на стадионе «Этихад», начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча «Ливерпуль» — «Борнмут» можно бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Команда Юргена Клоппа с одним баллом занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» располагается на 14-й строчке с одним очком.

В первом туре чемпионата Англии мерсисайдцы сыграли вничью с «Челси» (1:1), а «Борнмут» поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1).

АПЛ, все матчи выходных: расписание игр 2 тура чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Борнмут
Футбол
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
0
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
7
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
8
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
9
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
12
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
16
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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37 тур
38 тур
18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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