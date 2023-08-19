19 августа, в субботу, «Ливерпуль» дома сыграет с «Борнмутом» в матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча пройдет в городе Ливерпуль на стадионе «Этихад», начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча «Ливерпуль» — «Борнмут» можно бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Команда Юргена Клоппа с одним баллом занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» располагается на 14-й строчке с одним очком.

В первом туре чемпионата Англии мерсисайдцы сыграли вничью с «Челси» (1:1), а «Борнмут» поделил очки с «Вест Хэмом» (1:1).

АПЛ, все матчи выходных: расписание игр 2 тура чемпионата Англии.