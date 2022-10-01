«Ливерпуль» отыгрался с 0:2 и вышел вперед, но не смог победить «Брайтон»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Братойном» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 3:3.

В первом тайме дубль оформил полузащитник «Брайтона» Леандро Троссар.

Но затем «Ливерпуль» не только смог сравнять счет, но и вышел вперед. Дубль в активе нападающего Роберто Фирмино, еще один гол игроки «чаек» забили в свои ворота.

И все же «Брайтон» свел матч вничью, когда Троссар оформил хет-трик.