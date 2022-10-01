«Ливерпуль» отыгрался с 0:2 и вышел вперед, но не смог победить «Брайтон»

1 октября, 18:54
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Братойном» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 3:3.
В первом тайме дубль оформил полузащитник «Брайтона» Леандро Троссар.
Но затем «Ливерпуль» не только смог сравнять счет, но и вышел вперед. Дубль в активе нападающего Роберто Фирмино, еще один гол игроки «чаек» забили в свои ворота.
И все же «Брайтон» свел матч вничью, когда Троссар оформил хет-трик.
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Основные источники исследования