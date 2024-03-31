«Ливерпуль» и «Брайтон» сыграют в матче 30 тура АПЛ

«Ливерпуль» и «Брайтон» встретятся в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу 31 марта. Игра на стадионе «Энфилд» начнется в 16.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон» будет доступна в социальной сети «ВКонтакте». Приводим список ссылок тематических сообществ соцсети, где покажут матч — первая, вторая и третья. Следить за ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Брайтон» можно в матч-центре «СЭ».

«Ливерпуль» главного тренера Юргена Клоппа располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 64 набранными очками. «Брайтон» Роберто Де Дзерби находится на девятой строчке с 42 баллами.

В первом круге в восьмом туре АПЛ «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) 8 октября 2023 года.

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