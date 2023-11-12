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Сегодня, 16:00

«Ливерпуль» — «Брентфорд»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)

«Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом» в чемпионате Англии 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль».
Фото AFP
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«Ливерпуль» встретится с «Брентфордом» в матче 12-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ливерпуль» — «Брентфорд» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 11 туров английской премьер-лиги красные набрали 24 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда Томаса Франка с 16 баллами располагается на 9-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Брентфорд

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
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