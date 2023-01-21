«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью

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21 января «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».
На третьей минуте матча полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил гол, но его не засчитали из-за положения вне игры.
Команда Юргена Клоппа с 29 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Грэма Поттера располагается на 10-й строчке с 29 баллами.
29 января «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка Англии. 3 февраля «Челси» проведет матч с «Фулхэмом» в АПЛ.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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