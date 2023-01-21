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Сегодня, 17:25

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью

Мохамед Салах против футболистов «Челси».
Фото Reuters
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21 января «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

На третьей минуте матча полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил гол, но его не засчитали из-за положения вне игры.

Команда Юргена Клоппа с 29 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Грэма Поттера располагается на 10-й строчке с 29 баллами.

29 января «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка Англии. 3 февраля «Челси» проведет матч с «Фулхэмом» в АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 15:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:0
Челси

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
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Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Грэм Поттер
Юрген Клопп
7
7
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