«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью

21 января «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Челси» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

На третьей минуте матча полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил гол, но его не засчитали из-за положения вне игры.

Команда Юргена Клоппа с 29 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Грэма Поттера располагается на 10-й строчке с 29 баллами.

29 января «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка Англии. 3 февраля «Челси» проведет матч с «Фулхэмом» в АПЛ.