«Ливерпуль» встретится с «Челси» в матче английской премьер-лиги

«Ливерпуль» и «Челси» встречаются в 8-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 20 октября. Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 18.30 по московскому времени.

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После семи туров «Ливерпуль» возглавил таблицу чемпионата Англии с 18 очками, а «Челси» занимал шестое место с 14 очками. В предыдущем туре мерсисайдцы победили «Кристал Пэлас» (1:0), а «синие» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).