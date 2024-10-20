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Сегодня, 17:30

«Ливерпуль» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Ливерпуль» встретится с «Челси» в матче английской премьер-лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» и «Челси» встречаются в 8-м туре английской премьер-лиги в воскресенье, 20 октября. Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 18.30 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей АПЛ в России нет. В прямом эфире игру бесплатно можно попытаться смотреть в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Челси» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
20 окт, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Челси

После семи туров «Ливерпуль» возглавил таблицу чемпионата Англии с 18 очками, а «Челси» занимал шестое место с 14 очками. В предыдущем туре мерсисайдцы победили «Кристал Пэлас» (1:0), а «синие» сыграли вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси

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