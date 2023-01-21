«Ливерпуль» — «Челси»: Мудрик остался в запасе

«Ливерпуль» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 21-го тура АПЛ.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, Конате, Милнер, Тьяго, Байчетич, Кейта, Гакпо, Эллиот Салах.

«Челси»: Аррисабалага, Кукурелья, Бадиашиль, Силва, Чалоба, Галлахер, Жоржиньо, Холл, Зиеш, Маунт, Хаверц.

В стартовом составе «синих» дебютирует французский защитник Бенуа Бадиашиль. На скамейке запасных остался Михаил Мудрик, который обошелся клубу более чем в 100 миллионов евро с учетом бонусов.