Сегодня, 14:37
«Ливерпуль» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 21-го тура АПЛ.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Гомес, Конате, Милнер, Тьяго, Байчетич, Кейта, Гакпо, Эллиот Салах.
«Челси»: Аррисабалага, Кукурелья, Бадиашиль, Силва, Чалоба, Галлахер, Жоржиньо, Холл, Зиеш, Маунт, Хаверц.
В стартовом составе «синих» дебютирует французский защитник Бенуа Бадиашиль. На скамейке запасных остался Михаил Мудрик, который обошелся клубу более чем в 100 миллионов евро с учетом бонусов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования