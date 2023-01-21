«Ливерпуль» — «Челси»: во сколько начало прямой трансляции матча АПЛ

В субботу, 21 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси». Начало встречи в 15.30 по московскому времени.

Команды идут рядом в турнирной таблице АПЛ: ливерпульцы занимают 9-ю строчку с 28 очками, а лондонцы, с таким же количеством баллом, на 10-м месте.

«Ливерпуль» проиграл два последних матча в чемпионате Англии.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Челси» можно на сайте «СЭ».