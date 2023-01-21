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Сегодня, 14:15

«Ливерпуль» — «Челси»: во сколько начало прямой трансляции матча АПЛ

«Ливерпуль» сыграет против «Челси».
Фото Global Look Press
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В субботу, 21 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси». Начало встречи в 15.30 по московскому времени.

Команды идут рядом в турнирной таблице АПЛ: ливерпульцы занимают 9-ю строчку с 28 очками, а лондонцы, с таким же количеством баллом, на 10-м месте.

«Ливерпуль» проиграл два последних матча в чемпионате Англии.

Следить за матчем «Ливерпуль» — «Челси» можно на сайте «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 15:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Челси

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
1-й тайм

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
ФК Ливерпуль
ФК Челси
0
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