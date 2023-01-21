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В субботу, 21 января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси». Начало встречи в 15.30 по московскому времени.
Команды идут рядом в турнирной таблице АПЛ: ливерпульцы занимают 9-ю строчку с 28 очками, а лондонцы, с таким же количеством баллом, на 10-м месте.
«Ливерпуль» проиграл два последних матча в чемпионате Англии.
Следить за матчем «Ливерпуль» — «Челси» можно на сайте «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования