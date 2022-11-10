«Ливерпуль» по пенальти выиграл у «Дерби Каунти» в Кубке английской лиги

«Ливерпуль» обыграл «Дерби Каунти» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Основное время матча обошлось без голов, поэтому победитель определился в серии пенальти.

В других встречах «Вест Хэм» по пенальти проиграл «Блэкберну», «Вулверхэмптон» выиграл у «Лидса» (1:0), «Ньюкасл» оказался сильнее «Кристал Пэлас» (1:0).