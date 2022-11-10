«Ливерпуль» по пенальти выиграл у «Дерби Каунти» в Кубке английской лиги

10 ноября, 01:06
«Ливерпуль» обыграл «Дерби Каунти» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Основное время матча обошлось без голов, поэтому победитель определился в серии пенальти.
В других встречах «Вест Хэм» по пенальти проиграл «Блэкберну», «Вулверхэмптон» выиграл у «Лидса» (1:0), «Ньюкасл» оказался сильнее «Кристал Пэлас» (1:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования