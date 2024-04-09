«Ливерпуль» достиг устной договоренности по контракту с Аморимом

Сегодня, 12:24
«Ливерпуль» договорился с главным тренером «Спортинга» Рубеном Аморимом на тему возможного назначения в клуб.
По информации источника, мерсисайдцы устно договорились по контракту с 39-летним португальским специалистом.
Аморим возглавляет «Спортинг» с 2020 года. Под его руководством лиссабонцы становились чемпионом Португалии и дважды выигрывали Кубок португальской лиги.
В январе этого года действующий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет команду по окончании сезона.
После 31 матча «Ливерпуль» с 71 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая по дополнительным показателям «Арсеналу».