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Сегодня, 16:30

«Ливерпуль» благодаря дублю Салаха в большинстве обыграл «Эвертон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 9-го тура АПЛ — 2:0.

Дублем за хозяев отметился Мохамед Салах. На 75-й минуте он открыл счет с пенальти, а на 90+7-й удвоил преимущество красных с игры.

Гости играли в меньшинстве с 37-й минуты — две желтые карточки получил Эшли Янг.

«Ливерпуль» набрал 20 очков и вышел на первое место в АПЛ, обойдя «Тоттенхэм» и «Арсенал» по дополнительным показателям, но лондонцы еще не сыграли свои матчи в 9-м туре.

«Эвертон» с 7 очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Юргена Клоппа на своем поле сыграет с «Ноттингем Форест», а «ириски» на выезде встретятся с «Вест Хэмом». Оба матча пройдут 29 октября.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 14:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Эвертон

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
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