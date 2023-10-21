«Ливерпуль» встретится с «Эвертоном» в матче 9-го тура чемпионата Англии 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 14.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ливерпуль» — «Эвертон» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам восьми туров английской премьер-лиги красные набрали 17 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Синие с семью баллами располагаются на 16 строчке.

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