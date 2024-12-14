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Сегодня, 20:02

«Ливерпуль» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Фулхэмом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо (№ 18) забивает первый гол своей команды.
Фото AFP
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«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 16-го тура АПЛ — 2:2.

Гости открыли счет на 11-й минуте, отличился Андреас Перейра. Спустя шесть минут хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Энди Робертсон.

На 47-й минуте мерсисайдцы отыгрались благодаря голу Коди Гакпо. На 76-й минуте Родриго Мунис снова вывел лондонцев вперед. Ничью «Ливерпулю» принес гол Диогу Жоты на 85-й минуте.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
14 дек, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:2
Фулхэм

В параллельных матчах «Ньюкасл» разгромил «Лестер» (4:0), а «Ипсвич» в концовке вырвал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1).

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
14 дек, 18:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
4:0
Лестер
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
14 дек, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:2
Ипсвич

Источник: Таблица АПЛ
1
Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ипсвич Таун
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
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