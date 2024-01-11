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Сегодня, 00:53

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 января. Ливерпуль — Фулхэм — 2:1.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Экс-нападающий «Анже» и «Челси» Виллиан, выступающий за лондонский клуб, открыл счет на 19-й минуте встречи. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва Кертис Джонс и Коди Гакпо забили за «красных». В обоих забитых мячах поучаствовал Дарвин Нуньес, вышедший на замену в начале второй половины.

Ответная встреча состоится в Лондоне 24 января. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
10 янв, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:1
Фулхэм
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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