«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом»

«Ливерпуль» переиграл «Фулхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Экс-нападающий «Анже» и «Челси» Виллиан, выступающий за лондонский клуб, открыл счет на 19-й минуте встречи. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва Кертис Джонс и Коди Гакпо забили за «красных». В обоих забитых мячах поучаствовал Дарвин Нуньес, вышедший на замену в начале второй половины.

Ответная встреча состоится в Лондоне 24 января. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.