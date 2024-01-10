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«Ливерпуль» — «Фулхэм»: время начала и где смотреть трансляцию матча

«Ливерпуль» сыграет против «Фулхэма» в Кубке лиги 10 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ливерпуль».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» дома сыграет против «Фулхэма» во втором полуфинале Кубка лиги в среду, 10 января. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Ливерпуль» — «Фулхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Кубка лиги нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Ливерпуль» начал свой путь в Кубке лиги с 1/16 финала. Ранее красные прошли «Лестер», «Борнмут» и «Вест Хэм». Команда Юргена Клоппа на данный момент является одним из претендентов на золото в АПЛ. По итогам 20 туров «Ливерпуль» лидирует в таблице, набрав 45 очков.

«Фулхэм» стартовал в Кубке лиги с 1/32 финала, где команда одолела «Тоттенхэм», «Норвич Сити», «Ипсвич Таун» и «Эвертон». На данный момент клуб находится на 13-м месте в таблице, набрав 24 очка в 20 играх.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
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