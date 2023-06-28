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Сегодня, 07:26

Marca: «Ливерпуль» готов подписать Мбаппе за 300 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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«Ливерпуль» собирается побороться с «Реалом» за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает Marca со ссылкой на агента ФИФА Марко Кирдемира.

Как утверждает источник, мерсисайдцы готовы заплатить за 24-летнего француза более 300 миллионов евро.

Также сообщается, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, который владеет «ПСЖ», был очень зол из-за решения Мбаппе не продлевать контракт с клубом, действующий до конца июня 2024 года. Руководство парижского клуба было уверено в том, что футболист заключит новую сделку, но форвард не принял условия команды.

23 июня сообщалось, что «Реал» готов подписать Мбаппе за 250 миллионов евро этим летом.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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