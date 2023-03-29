«Ливерпуль» готов предложить за защитника «Бенфики» 100 миллионов евро

Защитник «Бенфики» Антониу Силва может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Todofichajes.

По информации источника, в английском клубе серьезно интересуются 19-летним талантом и готовы подписать его в летнее трансферное окно. На игрока также претендуют «Астон Вилла», «ПСЖ» и «Реал».

Действующее соглашение футболиста с «Бенфикой» рассчитано до лета 2027 года. Его отступные, прописанные в контракте, равны 100 миллионам евро.

В текущем сезоне он сыграл за «орлов» 36 матчей и забил 4 гола. Стоимость португальца, по данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.