«Ливерпуль» готов продать ван Дейка за 55 миллионов евро

«Ливерпуль» определился с ценой на защитника команды Вирджила ван Дейка на фоне интереса со стороны клубов из Саудовской Аравии.

Как сообщает TEAMtalk, «красные» потребуют плату в размере 46,3 миллионов фунтов стерлингов (55 миллионов евро), если им поступит предложение из саудовской лиги.

Ранее сообщалось, что 33-летним игроком интересуется «Аль-Наср». Клуб готов предложить ван Дейку контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым защитником в мире.

Футболист выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. С тех пор защитник провел 270 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.