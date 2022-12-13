«Ливерпуль» готов заплатить 120 миллионов евро за Энцо Фернандеса

«Ливерпуль» всерьез заинтересован в подписании полузащитника «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

По данным ESPN Futbol Argentina, мерсисайдцы готовы заплатить 120 миллионов евро — сумму, которая прописана в контракте игрока с португальским клубом.

В этом сезоне 21-летний хавбек провел за «Бенфику» 22 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

На ЧМ-2022 в составе сборной он провел 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Фернандеса с «Бенфикой» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.