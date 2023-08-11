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Сегодня, 06:14

«Ливерпуль» хочет перехватить Кайседо у «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ливерпуль» намерен опередить «Челси» в переговорах с «Брайтоном» по переходу полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает TalkSport.

Мерсисайдцы готовы заплатить за 21-летнего эквадорца, который ранее уже согласовал контракт с «Челси», более 100 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2022/23 Кайседо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Действующий контракт полузащитника с «Брайтоном» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
ФК Челси
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