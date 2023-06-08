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Сегодня, 15:41

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Ниццы» Тюрама этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ливерпуль» рассчитывает подписать полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб уже договорился провести встречу с агентами 22-летнего француза. Также мерсисайдцы рассматривают возможность подписания хавбека менхенгладбахской «Боруссии» Ману Коне.

В сезоне-2022/23 Тюрам забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 48 матчах за «Ниццу» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.

На счету 22-летнего Коне 1 мяч и 1 голевой пас в 31 игре за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

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