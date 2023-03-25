«Ливерпуль» хочет подписать защитника «Торино» Перра Схюрса

«Ливерпуль» готов подписать защитника «Торино» Перра Схюрса, сообщает Tuttosport.

По данным источника, английский клуб готов купить 23-летнего игрока за 44 миллиона фунтов (50 миллионов евро). Ярче всего Схюрс проявил себя в «Аяксе» под руководством Эрика тен Хага. Он сыграл за команду 93 матча за 4 сезона, забил 3 гола и сделала 4 голевые передачи.

Утверждается также, что интерес к защитнику также проявляют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Схюрс провел 24 матча за «Торино», в которых забил гол и отметился 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.