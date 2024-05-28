Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:15

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Эдерсона

Владислав Корегин
Telegram Дзен

Центральный полузащитник «Аталанты» Эдерсон может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии, сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, в подписании 24-летнего бразильца заинтересован «Ливерпуль», рассматривающий футболиста в качестве усиления средней линии в летнее трансферное окно.

Эдерсон выступает за «Аталанту» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 он отыграл за команду 52 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Вместе с «бергамасками» хавбек стал победителем Лиги Европы. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Семья Шумахера выиграла суд о фейковом интервью с нейросетью
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Маккенна останется в «Ипсвиче», несмотря на интерес «МЮ» и «Челси»