«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Эдерсона

Центральный полузащитник «Аталанты» Эдерсон может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии, сообщает Tuttosport.

Согласно информации источника, в подписании 24-летнего бразильца заинтересован «Ливерпуль», рассматривающий футболиста в качестве усиления средней линии в летнее трансферное окно.

Эдерсон выступает за «Аталанту» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 он отыграл за команду 52 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Вместе с «бергамасками» хавбек стал победителем Лиги Европы. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.