«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются форвардом «Норшелланна» Шельдерупом, которого называют «новым Холанном»

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«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются нападающим «Норшелланна» Андреасом Шельдерупом, сообщает Daily Mail.
По данным источника, оба английских клуба рассматривают возможность покупки 18-летнего норвежца летом 2023 года. Футболист впечатлил скаутов, которые сравнивают его с форвардом «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.
Шельдеруп — воспитанник «Буде-Глимта», он перешел в «Норшелланн» в июле 2020 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Норвегии он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Шельдерупа в 4 миллиона евро.
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Основные источники исследования