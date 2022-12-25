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Сегодня, 02:00

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» готовы включиться в борьбу за Шкриньяра

Иван Торопцев
Корреспондент
Милан Шкриньяр.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за ситуацией с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, сообщает TeamTALK.

Оба клуба готовы предложить 27-летнему словаку контракт в случае, если его переговоры по новому соглашению с «нерадзурри» закончатся неудачей.

Контракт Шкриньяра с «Интером» действует до конца июня 2023 года, с января он сможет вести переговоры с другими командами. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «ПСЖ» и «Челси».

Шкриньяр играет за «Интер» с июля 2017 года, в этом сезоне он провел за клуб 25 матчей и не отличился результативными действиями.

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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