«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за защитника «Вольфсбурга» ван де Вена

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Вольфсбурга» Микки ван де Веном, сообщает The Guardian.

По данным источника, оба английских клуба рассчитывают подписать 22-летнего нидерландца этим летом. «Вольфсбург» хочет получить за футболиста около 30 миллионов евро.

3 июня сам игрок заявлял, что мечтает играть за «Ливерпуль».

Ван де Вен выступает за «Вольфсбург» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 36 матчах за немецкую команду.