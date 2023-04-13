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Сегодня, 16:23

«Ливерпуль» интересуется Райсом и Кайседо после отказа от трансфера Беллингема

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ливерпуль» определился с альтернативными вариантами усиления полузащиты после отказа от полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, утверждает Sky Germany.

По информации источника, мерсисайдцы рассматривают возможность подписания полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса и хавбека «Брайтона» Мойзеса Кайседо. Ранее сообщалось, что «красные» выбыли из гонки за трансфер Джуда Беллингема.

В текущем сезоне Райс провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В активе Кайседо 1 гол и 1 ассист в 32 встречах.

Футбол
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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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