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Сегодня, 20:01

«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Коди Гакпо (по центру) празднует гол вместе с Луисом Диасом, Эндрю Робертсоном и Вирджилом ван Дейком.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» дома с крупным счетом обыграл «Ипсвич» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 4:1. Встреча прошла на «Энфилде».

Дубль в матче оформил Коди Гакпо, еще по голу забили Доминик Собослаи и Мохамед Салах. У «Ипсвича» отличился Джейкоб Гривз.

«Ливерпуль» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ипсвич» (16) находится на 18-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:1
Ипсвич

В других матчах тура «Ньюкасл» на выезде обыграл «Саутгемптон» — 3:1, а «Эвертон» победил «Брайтон» (1:0) в 700-м матче Дэвида Мойеса.

«Ньюкасл» (41 очко) занимает четвертое место в АПЛ, «Брайтон» (34) — 9-й, «Эвертон» (23) — 16-й, а «Саутгемптон» (6) — 20-й.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:3
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
0:1
Эвертон

Источник: Таблица АПЛ
1
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ипсвич Таун
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Саутгемптон
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