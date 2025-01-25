«Ливерпуль» разгромил «Ипсвич» в матче АПЛ

«Ливерпуль» дома с крупным счетом обыграл «Ипсвич» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 4:1. Встреча прошла на «Энфилде».

Дубль в матче оформил Коди Гакпо, еще по голу забили Доминик Собослаи и Мохамед Салах. У «Ипсвича» отличился Джейкоб Гривз.

«Ливерпуль» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Ипсвич» (16) находится на 18-й строчке.

В других матчах тура «Ньюкасл» на выезде обыграл «Саутгемптон» — 3:1, а «Эвертон» победил «Брайтон» (1:0) в 700-м матче Дэвида Мойеса.

«Ньюкасл» (41 очко) занимает четвертое место в АПЛ, «Брайтон» (34) — 9-й, «Эвертон» (23) — 16-й, а «Саутгемптон» (6) — 20-й.