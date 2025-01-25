«Ливерпуль» сыграет с «Ипсвичем» в 23-м туре чемпионата Англии в субботу, 25 января. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Ипсвич» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Красные набрали 50 очков и занимают первое место в премьер-лиге. Клуб из Ипсуича с 16 баллами располагается на 18-й строчке чемпионата Англии.

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