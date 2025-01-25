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«Ливерпуль» — «Ипсвич»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» сыграет с «Ипсвичем» в чемпионате Англии 25 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» сыграет с «Ипсвичем» в 23-м туре чемпионата Англии в субботу, 25 января. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ливерпуль» — «Ипсвич» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Красные набрали 50 очков и занимают первое место в премьер-лиге. Клуб из Ипсуича с 16 баллами располагается на 18-й строчке чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
25 янв, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Ипсвич

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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