«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в Кубке Англии 29 октября

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в 1/8 финала Кубка английской лиги в среду, 29 октября. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча Кубка английской лиги в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций матчей турниров английских клубов в России нет. Игру бесплатно и в прямом эфире можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Кубок английской лиги. 1/8 финала.

29 октября, 22:45. Anfield (Ливерпуль)

«Ливерпуль» на предыдущей стадии Кубка английской лиги-2025/26 прошел «Саутгемптон» (2:1), а «Кристал Пэлас» — выиграл у «Миллуолла» (1:1, пенальти — 4:2).