29 октября, 20:00

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в Кубке Англии 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в 1/8 финала Кубка английской лиги в среду, 29 октября. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча Кубка английской лиги в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций матчей турниров английских клубов в России нет. Игру бесплатно и в прямом эфире можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Кубок английской лиги. 1/8 финала.
29 октября, 22:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:3
Кристал Пэлас

«Ливерпуль» на предыдущей стадии Кубка английской лиги-2025/26 прошел «Саутгемптон» (2:1), а «Кристал Пэлас» — выиграл у «Миллуолла» (1:1, пенальти — 4:2).

«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
