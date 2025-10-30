«Кристал Пэлас» разгромил «Ливерпуль» в Кубке лиги

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 0:3. Игра прошла на стадионе «Энфилд». В конце первого тайма Исмаила Сарр оформил дубль. На 79-й минуте красные остались в меньшинстве, так как Амара Налло получил красную карточку. В концовке встречи Йереми Пино довел счет до крупного. Соперник «Кристал Пэлас» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки. Кубок английской лиги. 1/8 финала.

29 октября, 22:45. Anfield (Ливерпуль)

Adminni выносите этого Слота, он сдулся, заносите другого... Багаж немца оказался невечен 30.10.2025

hant64 СЭ насмешили - Кристал Пэлас обыграл не Ливерпуль, а в лучшем случае дубль Ливерпуля. 30.10.2025