Англия. Новости
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
30 октября, 00:49

«Кристал Пэлас» разгромил «Ливерпуль» в Кубке лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Исмаила Сарр.
Фото Reuters

«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 0:3. Игра прошла на стадионе «Энфилд».

В конце первого тайма Исмаила Сарр оформил дубль. На 79-й минуте красные остались в меньшинстве, так как Амара Налло получил красную карточку. В концовке встречи Йереми Пино довел счет до крупного.

Соперник «Кристал Пэлас» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

Кубок английской лиги. 1/8 финала.
29 октября, 22:45. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:3
Кристал Пэлас
3

  • Adminni

    выносите этого Слота, он сдулся, заносите другого... Багаж немца оказался невечен

    30.10.2025

  • hant64

    СЭ насмешили - Кристал Пэлас обыграл не Ливерпуль, а в лучшем случае дубль Ливерпуля.

    30.10.2025

  • resifi

    Господи, да расформируйте вы уже эту ливерскую помойку! Они только позорят футбол!!!

    30.10.2025

    Футбол
    ФК Кристал Пэлас
    ФК Ливерпуль
