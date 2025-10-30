«Кристал Пэлас» разгромил «Ливерпуль» в Кубке лиги

30 октября, 00:49
«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги — 0:3. Игра прошла на стадионе «Энфилд».
В конце первого тайма Исмаила Сарр оформил дубль. На 79-й минуте красные остались в меньшинстве, так как Амара Налло получил красную карточку. В концовке встречи Йереми Пино довел счет до крупного.
Соперник «Кристал Пэлас» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.
Adminni
выносите этого Слота, он сдулся, заносите другого... Багаж немца оказался невечен
30.10.2025
hant64
СЭ насмешили - Кристал Пэлас обыграл не Ливерпуль, а в лучшем случае дубль Ливерпуля.
30.10.2025
resifi
Господи, да расформируйте вы уже эту ливерскую помойку! Они только позорят футбол!!!
30.10.2025