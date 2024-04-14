«Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» сыграют в 33-м туре АПЛ 14 апреля

«Ливерпуль» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в матче 33-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» будут доступны в матч-центре «СЭ». Бесплатная видеотрансляция встречи чемпионата Англии пройдет в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

«Ливерпуль» набрал 71 очко за 31 тур и располагаются на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» — 15-й в чемпионате с 30 набранными баллами после 31 матча.

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