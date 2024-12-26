«Ливерпуль» и «Лестер» сыграют в 18-м туре АПЛ в четверг, 26 декабря. Матч в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Энфилд» начнется в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

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Лидер АПЛ «Ливерпуль» после победы над «Тоттенхэмом» (6:3) в воскресенье набрал 39 очков. «Лестер» в предыдущем туре уступил «Вулверхэмптону» и с 14 очками шел 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.