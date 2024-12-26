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«Ливерпуль» — «Лестер»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Ливерпуль» и «Лестер» проведут матч в АПЛ 26 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» и «Лестер» сыграют в 18-м туре АПЛ в четверг, 26 декабря. Матч в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Энфилд» начнется в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе VK Видео (например, в этой группе).

Изучайте ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Лестер» в матч-центре сайта «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лестер

Лидер АПЛ «Ливерпуль» после победы над «Тоттенхэмом» (6:3) в воскресенье набрал 39 очков. «Лестер» в предыдущем туре уступил «Вулверхэмптону» и с 14 очками шел 17-м в турнирной таблице чемпионата Англии.

ФК Лестер
ФК Ливерпуль
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