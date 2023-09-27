«Ливерпуль» на своем поле проведет матч 1/16 финала Кубка английской лиги с «Брайтоном» 27 сентября, в среду. Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 21.45 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Ливерпуль» — «Лестер» можно будет в соцсети ВКонтакте.

Ключевые события встречи кубкового турнира будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ливерпуль» девять раз в истории выигрывал Кубок английской лиги (1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022). Четыре раза команда выходила в финал турнира (1978, 1987, 2005, 2016).

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