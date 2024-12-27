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Сегодня, 00:58

«Ливерпуль» победил «Лестер» и продлил беспроигрышную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
Мохамед Салах и Стеви Мавидиди.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» переиграл «Лестер» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Нападающий «лис» Джордан Айю на 6-й минуте открыл счет. Перед перерывом «красные» отыгрались — забил Коди Гакпо. В начале второй половины Кертис Джонс вывел хозяев вперед, а в концовке Мохамед Салах забил третий мяч.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. «Красные» не проигрывают во всех турнирах с середины сентября. «Лестер» располагается на 18-й строчке — 14 очков.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Лестер
1
Футбол
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
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