«Ливерпуль» летом попытается подписать защитника «Лейпцига» Гвардиола

«Ливерпуль» в летнее трансферное окно постарается подписать защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Сам футболист ранее заявлял, что с самого детства болеет за английский клуб.

Однако на данный момент приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является испанский «Реал».

«Лейпциг» оценивает 20-летнего Гвардиола в сумму свыше 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2027 года.

На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. Он стал обладателем бронзовой медали турнира.