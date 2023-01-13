«Ливерпуль» летом попытается подписать защитника «Лейпцига» Гвардиола

Сегодня, 16:31
«Ливерпуль» в летнее трансферное окно постарается подписать защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, сообщает журналист Кристиан Фальк.
Сам футболист ранее заявлял, что с самого детства болеет за английский клуб.
Однако на данный момент приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является испанский «Реал».
«Лейпциг» оценивает 20-летнего Гвардиола в сумму свыше 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2027 года.
На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. Он стал обладателем бронзовой медали турнира.