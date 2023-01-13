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Сегодня, 16:31

«Ливерпуль» летом попытается подписать защитника «Лейпцига» Гвардиола

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ливерпуль» в летнее трансферное окно постарается подписать защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Сам футболист ранее заявлял, что с самого детства болеет за английский клуб.

Однако на данный момент приоритетным вариантом продолжения карьеры для него является испанский «Реал».

«Лейпциг» оценивает 20-летнего Гвардиола в сумму свыше 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2027 года.

На ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии защитник провел 7 матчей и забил 1 гол. Он стал обладателем бронзовой медали турнира.

ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
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