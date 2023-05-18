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18 мая, 06:26

«Ливерпуль» летом собирается продлить контракт с Трентом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ливерпуль» собирается продлить контракт с защитником Трентом Александр-Арнольдом, сообщает журналист Жак Тэлбот.

По данным источника, клуб планирует провести переговоры с 24-летним англичанином летом. Руководство мерсисайдцев довольно игрой защитника в конце сезона-2022/23 и рассчитывает сохранить футболиста, чей нынешний контракт действует до конца июня 2025 года.

Трент Александр-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Ливерпуль
Трент Александр-Арнолд
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