«Ливерпуль» летом собирается продлить контракт с Трентом

«Ливерпуль» собирается продлить контракт с защитником Трентом Александр-Арнольдом, сообщает журналист Жак Тэлбот.

По данным источника, клуб планирует провести переговоры с 24-летним англичанином летом. Руководство мерсисайдцев довольно игрой защитника в конце сезона-2022/23 и рассчитывает сохранить футболиста, чей нынешний контракт действует до конца июня 2025 года.

Трент Александр-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.