«Ливерпуль» лидирует в борьбе за подписание защитника «Байера» Коссуну

Защитник «Байера» Одилон Коссуну может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Caughtoffside.

По информации источника, главным претендентом на подписание 23-летнего ивуарийца является «Ливерпуль». Потенциальная сделка оценивается в 60 миллионов евро. Кроме того, футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Бавария» и «Реал».

Коссуну выступает за «Байер» с июля 2021 года. Всего за леверкузенцев он провел 101 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.