«Ливерпуль» дома проиграл «Лидсу», пропустив в концовке матча

29 октября, 23:41
«Ливерпуль» дома проиграл «Лидсу» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:2.
Гости открыли счет на 4-й минуте благодаря голу Родриго. Мерсисайдцы ответили результативным ударом Мохамеда Салаха на 14-й минуте.
В концовке матча гол Крисенсио Саммервилла принес гостям победу.
«Ливерпуль» с 16 очками занимает 9-е место в АПЛ. «Лидс» с 12 очками — на 15-й строчке.
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Основные источники исследования