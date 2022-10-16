Сегодня, 19:24
По итогам первого тайма матча 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» зафиксирована ничья — 0:0.
«Горожане» больше владели мячом: 53 процента против 47 у мерсисайдцев. Также гости нанесли 5 ударов и трижды пробили в створ, в то время как у хозяев лишь 2 удара и 1 попадание в створ ворот.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 23 очками в 9 матчах и даже в случае победы не сможет выйти в лидеры, поскольку у идущего на первой строчке «Арсенала» 27 очков. «Ливерпуль» находится на 11-м месте с 10 очками в 8 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования