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Сегодня, 20:53

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», команда Гвардиолы не побеждает в 7 матчах подряд

Руслан Минаев
Коди Гакпо забивает гол.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0.

Голы забили Коди Гакпо и Мохамед Салах (пенальти), на счету которого также результативная передача.

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ. Команда Арне Слота набрала 34 очка и лидирует в таблице чемпионата. На второй строчке «Арсенал» и «Челси» — по 25 очков.

«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Хосепа Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
01 дек, 19:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Манчестер Сити

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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