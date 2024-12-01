«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», команда Гвардиолы не побеждает в 7 матчах подряд

«Ливерпуль» дома победил «Манчестер Сити» в матче 13-го тура АПЛ — 2:0.

Голы забили Коди Гакпо и Мохамед Салах (пенальти), на счету которого также результативная передача.

«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ. Команда Арне Слота набрала 34 очка и лидирует в таблице чемпионата. На второй строчке «Арсенал» и «Челси» — по 25 очков.

«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Хосепа Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками.